«Grenzt an Heuchelei»

Washingtons Rechtfertigungslinie ist eindeutig: Wenn man überhaupt von einem Subventionskrieg reden könne, dann habe China ihn begonnen, und alle Verbündeten sollten gemeinsam gegen Peking auftreten. Tatsächlich beliefen sich die chinesischen Ausgaben für die Industriepolitik laut einer Studie des Center for Strategic and International Studies bereits im Jahr 2019 auf rund 250 Milliarden Dollar. Gemessen an der Grösste der Wirtschaft war das etwa viermal so viel wie in den USA.