Die auf den Consumer-Insights-Daten von Statista basierenden Daten zeigen, dass Bier in fast allen untersuchten Märkten das am häufigsten konsumierte alkoholische Getränk ist. Bier ist in fast allen Ländern der Welt beliebter als Wein - einzig in der Schweiz, Südafrika und Schweden wird mehr des vergorenen Traubensafts getrunken. In lateinamerikanischen und südeuropäischen Ländern wie Mexiko, Spanien und Italien ist Bier dagegen das beliebteste Getränk.