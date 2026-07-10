Dieses Wachstum hat jedoch seinen Preis. Die Aktien von Belimo handeln derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 40x auf die zukünftigen Gewinne. Zwar liegt dies etwas unter dem Bewertungsrekord des Jahres 2021 bei fast 60x - doch im Vergleich zu der Bewertung bis ins Jahr 2019 ist dies aber stattlich. Der langfristige Durchschnitt liegt bei gut 23x.