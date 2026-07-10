Seit Mitte Juni sind die Aktien von Belimo um rund 17 Prozent von 960 Franken auf etwa 800 Franken gefallen. Nun scheint sich eine erste Stabilisierung abzuzeichnen. In einem leicht positiven Marktumfeld (Swiss Performance Index: +0,3 Prozent) notieren die Titel 0,2 Prozent höher und sind seit Mittwoch um fast 4 Prozent angestiegen. Sind die Aktien des Klimaspezialisten aus Hinwil nach den jüngsten Stabilisierungsversuchen eine Kaufgelegenheit?
Insgesamt lässt sich nämlich eine positive Kursentwicklung beobachten: Die Valoren kletterten allein seit Ende März von 620 auf 960 Franken - ein Plus von fast 55 Prozent. Wichtigster Treiber sind Kühllösungen für Rechenzentren. Laut der US-Grossbank Morgan Stanley stammt in den kommenden drei Jahren mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums aus diesem Bereich.
Das Gros der Analystinnen und Analysten begegnet den Kursbewegungen von Belimo allerdings mit einer gewissen Vorsicht. Die Kursziele werden zwar mit dem ansteigenden Kursniveau angehoben - so auch Research Partners am heutigen Freitag. Das Analysehaus erhöht von 838 Franken auf 931 Franken, bestätigt aber das Rating «Halten».
Auch aus der Vogelperspektive betrachtet lässt sich ein bunt gemischtes Feld an Empfehlungen ausmachen, was eine eindeutige Überzeugung vermissen lässt: Fünf Experten raten zum Kauf, je drei zum Halten und Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil nur rund 10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau bei 904 Franken.
Für den Klimaspezialisten wird zwar ein grosses Wachstum prognostiziert: Der Umsatz dürfte bis ins Geschäftsjahr 2028 von 1,1 Milliarden Franken auf 1,65 Milliarden Franken ansteigen. Bei den Gewinnen zeichnet sich dank steigender Margen ein Sprung um fast 70 Prozent ab.
Dieses Wachstum hat jedoch seinen Preis. Die Aktien von Belimo handeln derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 40x auf die zukünftigen Gewinne. Zwar liegt dies etwas unter dem Bewertungsrekord des Jahres 2021 bei fast 60x - doch im Vergleich zu der Bewertung bis ins Jahr 2019 ist dies aber stattlich. Der langfristige Durchschnitt liegt bei gut 23x.
Die Vorsicht der Expertinnen und Experten ist somit nachzuvollziehen. Damit die hohen Erwartungen erfüllt werden können, muss vieles richtig laufen - und etwas weniger schief. Wer nach den jüngsten Kurseinbussen mit einem Einstieg liebäugelt, sollte dieses Bewertungsrisiko im Hinterkopf behalten.