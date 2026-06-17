Künstliche Intelligenz schraubt den Bedarf an Rechenleistung immer weiter nach oben: Gemäss Untersuchungen des Strategieberatungsunternehmens McKinsey werden bis 2030 Investitionen von mehr als fünf Billionen Dollar notwendig sein, um Rechenzentren für die bis dann voraussagbaren KI-Anwendungen zu bauen. Dabei ist der Boom bereits seit einiger Zeit in Gang. Schätzungen gehen von über 11'000 schon betriebenen Datencenter weltweit aus, rund ein Drittel davon stehen in den Vereinigten Staaten - dort also, wo die grossen Tech-Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft oder Nvidia zu Hause sind und die KI-Entwicklung massgeblich vorantreiben.