Die Wetten scheinen sich für Burry, der die die Subprime-Hypothekenkrise zwischen 2007 und 2010 vorhersah und davon profitierte, auszuzahlen: Die Bemühungen der chinesischen Regierung, die Talfahrt an den heimischen Börsen einzudämmen, und die Anzeichen auf eine Verbesserung der Unternehmensgewinne haben zu einer Gegenbewegung am chinesischen Aktienmarkt geführt. Die in den USA börsennotierten Aktien von JD.com sind in diesem Jahr um mehr als 16 Prozent gestiegen, während Alibaba-Aktien um etwa 4,5 Prozent gewonnen haben. Die American Depositary Receipts (ADR) von Baidu, die Burry mit einem kleinen Anteil von 4,2 Millionen Dollar aufgestockt hat, sind in diesem Jahr jedoch abermals um 7 Prozent gefallen.