Burry und Musk verbindet so etwas wie eine Hassliebe. So hat Burry dem Tesla-CEO letztes Jahr vorgeworfen, dass er seine E-Auto-Firma verkaufen wolle. Musk hat Burry in einem Tweet dafür auch schon neckisch als "Bastard" oder als "zerbrochene Uhr" bezeichnet. Letzteres ist eine Anspielung auf Burry's zahlreiche Prognosen wegen unmittelbar bevorstehender Börsen-Crashes.