Dieser Schritt würde den Überlebenskampf des angeschlagenen Zahlungsdienstleisters, der in einen milliardenschweren Bilanzierungsskandal verwickelt ist, erschweren.

Chinas viertgrößtes Kreditinstitut könnte den überwiegenden Teil der ihm geschuldeten 80 Millionen Euro abschreiben und die Kreditlinie nicht verlängern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Bank of China gehört zu einer Gruppe von mindestens 15 Geschäftsbanken, die Wirecard Finanzierungen von 2 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt haben. Die chinesische Bank plane nun, ein externes juristisches Team zu engagieren, um zu prüfen, wie sie die Verluste minimieren kann, hieß es weiter.

Wenn ein Darlehensnehmer gegen die Bedingungen einer revolvierenden Kreditfazilität verstößt, können die Gläubiger beschließen, die Vereinbarung zu erneuern. Die Entscheidung muss in der Regel jedoch einstimmig getroffen werden. Dies bedeutet, dass der Kreditnehmer möglicherweise das gesamte Darlehen zurückzahlen muss, wenn eine Bank die Unterzeichnung der Transaktion verweigert. Banken, die eine Verlängerungn der Vereinbarung ablehnen, können auch versuchen, den Kredit an eine andere Partei zu verkaufen - normalerweise an Kredithändler, wodurch die Entscheidungsgewalt auf eine neue Partei übertragen wird.

Die meisten Banken neigen zu einer Verlängerung der Rückzahlungsverpflichtung, um die möglichen Auswirkungen eines Ausfalls auf ihre Bilanzen besser einschätzen zu können, hatte Bloomberg zuvor berichtet. Die Verhandlungen zwischen Wirecard und seinen Gläubigern dauern an und das chinesische Kreditinstitut hat den unterrichteten Kreisen zufolge noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

(Bloomberg)