Die laufende Bilanzsaison der Technologiebranche komme für Anleger in einer kritischen Phase, sagte Portfolio-Manager Joe Tigay vom Vermögensverwalter Equity Armor. «Microsoft, Amazon und ihre Konkurrenten legen nicht nur Zahlen vor. Sie liefern auch Hinweise darauf, ob Unternehmen ihre Investitionen in Cloud und IT verdoppeln oder sich angesichts von Handelskriegen und wirtschaftlicher Unsicherheit zurückziehen.»