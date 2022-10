Die angepeilte Vervierfachung der Preise für den Covid-19-Impfstoff in den USA von Pfizer liess die Anleger auf klingende Kassen des Pharmariesen spekulieren. Analyst Mohit Bansal von Wells Fargo rechnet mit 2,5 bis drei Milliarden Dollar mehr Umsatz im Jahr. Pfizer-Aktien legten fast fünf Prozent zu. Die Titel des Partners Biontech gewannen in Frankfurt 5,6 Prozent. Auch die Aktien der Konkurrenten Moderna und Novavax zogen um acht und zwölf Prozent an.