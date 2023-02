Am Dienstag stehen zudem Daten zum Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone und Japan an. Wie die Exporteure Japans zu Beginn des Jahres aus den Startlöchern gekommen sind, werden die Januar-Ausfuhrdaten am Donnerstag zeigen. Was Schweizer Konjunkturindikatoren anbetrifft, so sind diese mit dem Landesindex der Konsumentenpreise am Montag und dem Produzenten- und Importpreisindex für Januar am Dienstag zwar eher dünn gesät. Allerdings versprechen beide Indikatoren wichtige Erkenntnisse, war die Teuerungsentwicklung in der Schweiz anbetrifft. Gerade deshalb wird ihnen eine grosse Bedeutung zuteil.