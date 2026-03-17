Besonders betroffen wären ‌nach Einschätzung der Gewerkschaft zentrale Funktionen wie Verwaltung, IT und Backoffice. «Vor allem wären Tausende Stellen ​in den Zentralen in Frankfurt ​und München betroffen sowie ​in den Servicegesellschaften», sagte Duscheck. Auch im Filialnetz ‌könne es zu Überschneidungen kommen, wenn Standorte zusammengelegt würden. Nach Verdi-Angaben könnten zudem Arbeitsplätze bei ​der ​zur UniCredit ⁠gehörenden HypoVereinsbank gefährdet sein.