So verringerte Buffett seine Position in der brasilianischen Nubank, und in den US-Banken Citigroup, Capital One Financial sowie seinen langjährigen Anteil an der Bank of America. Nach Angaben von Bloomberg besitzt er nun 8,3 Prozent des US-Kreditinstituts und ist somit nicht mehr dessen grösster Aktionär. Seine wertvollste Position ist nach wie vor Apple, die im ersten Quartal unangetastet blieb. Gleichzeitig hat er seine Beteiligung an Constellation Brands (Corona-Bier) aufgestockt und Aktien von Sirius XM Holdings und Occidental Petroleum gekauft.