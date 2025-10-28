Dennoch wächst das Interesse an kleinen modularen Reaktoren (SMR) und an Fusionsprojekten, da viele Staaten nach neuen Energiequellen suchen, um den steigenden Strombedarf von Rechenzentren zu decken. In den USA dürften Rechenzentren laut einem Bericht von Bloomberg bis 2035 rund 9 Prozent des gesamten Stromverbrauchs ausmachen – mehr als doppelt so viel wie 2024. Dieser steigende Bedarf dürfte laut Bloomberg Intelligence Investitionen von rund 350 Milliarden Dollar in die Kernenergie anstossen.