Die Erlöse werden zur Finanzierung für Studien mit Aviptadil zur Behandlung von akutem Lungenversagen bei Covid-19-Patienten sowie zur Durchführung einer Phase-3-Studie in Europa eingesetzt. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien steige dank der Kapitalerhöhung auf 2,53 Milliarden, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Aktuell verfüge das Unternehmen nun über liquide Mittel in Höhe von etwa 32 Millionen Franken.

Als Teil der Wachstums- und Entwicklungsstrategie habe Relief ausserdem alle Bedingungen für ein Up-Listing von OTC Pink zu OTCQB erfüllt. Dies ermögliche einer grösseren Bandbreite an Investoren in Relief Aktien zu investieren, heisst es weiter. Die OTCQB wird von der OTC Market Group betrieben und ist für junge aufstrebende Unternehmen vorgesehen, die in den Vereinigten Staaten aber auch im Ausland ansässig sind.

Relief beabsichtigt in den USA eine Notierung an einer regulierten Börse wie der Nasdaq oder der NYSE zu beantragen.

Im Zuge von Berichten um Aviptadil und eine angestrebte Zulassung des Mittels in den USA verfügt Relief Therapeutics über die Aktie mit dem grössten Kursauschlägen dieses Jahr an der Schweizer Börse. Der Titel hat einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Kurs hatte Anfang Jahr 0,001 Rappen Franken gelegen und erhöhte sich bis Mitte August auf 0,7 Rappen. Aktuell beläuft sich der Wert auf 0,508 Rappen.

(AWP/cash)