Da wirkt die Aussicht auf einen Zuschlag zu der ordentlichen Rente lukrativ. Ein solches Plus erhält, wer seine AHV aufschiebt. Dabei verzichtet man während einem bis maximal fünf Jahren auf die Altersrente - und erhält danach einen Extrabetrag, der umso höher ist, je länger man den Rentenbezug hinauszögert. Für das folgende Beispiel wurde eine Person angenommen, die Anspruch auf die Maximalrente von 2520 pro Monat beziehungsweise 30'240 Franken im Jahr hat. Für tiefere als die höchstmögliche Rente sind die Zuschläge in Prozent gleich, in Franken sind sie freilich niedriger.