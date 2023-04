Die 21 aufgenommenen Unternehmen sind anhand der Dividendenrendite in der unten stehenden Tabelle absteigend geordnet. Die höchsten Ausschüttungen bietet mit 8,4 Prozent Lincoln National, das in der Versicherungs- und Investmentbranche tätig ist. Der Aktienkurs hat im letzten Jahr einen Rückschlag erlitten. Das liegt an der Beteiligung an der Pleite gegangenen SVB Financial, der Holdinggesellschaft der kollabierten Silicon Valley Bank. Zudem verbuchte das Unternehmen im dritten Quartal 2022 einen Verlust von 2,6 Milliarden Dollar, was das Jahresergebnis in die roten Zahlen beförderte.