Am Dienstag ist Bitcoin unter 73'000 Dollar gefallen – das niedrigste Kursniveau seit Präsident Donald Trump vor etwas mehr als einem Jahr wieder ins Weisse Haus eingezogen ist. Analysten nennen für den Kurseinbruch unterschiedliche Gründe: Nachlassende Zuflüsse, eine Verschlechterung der Liquidität sowie ein allgemeiner Verlust an makroökonomischer Attraktivität. Auch eine wachsende Zahl von Krypto-nahen Händlern wendet sich von der Token-Ökonomie ab und verlagert sich auf Event-Wetten, da Prognosemärkte boomen.