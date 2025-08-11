Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung.»