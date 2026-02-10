Der volatile Start von Bitcoin ins Jahr 2026 liess die weltweit grösste Kryptowährung zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr fallen. Damit wurden die Gewinne ausgelöscht, die sie seit Donald Trumps Rückkehr ins Oval Office verbucht hatte.
Der Rückgang setzte eine Abwärtsbewegung fort, die im Oktober begonnen hatte, nachdem der digitale Vermögenswert 2025 über weite Strecken von der kryptofreundlichen Agenda des US-Präsidenten gestützt worden war. Zunehmende geopolitische Spannungen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte dämpften zuletzt die Risikobereitschaft der Investoren und begünstigten sichere Häfen wie Gold - zulasten von Bitcoin.
Wie schlimm ist die Lage?
Der Kurssturz im Februar drückte Bitcoin mehr als 50 Prozent unter sein Rekordhoch von 126'251 Dollar, das erst vier Monate zuvor erreicht worden war. Da Bitcoin die grösste Kryptowährung ist, folgen andere digitale Vermögenswerte in der Regel seiner Entwicklung. Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen hat sich seit dem Oktober-Hoch ebenfalls in etwa halbiert - ein Verlust von mehr als 2 Billionen Dollar.
Das Ausmass der jüngsten Verluste ist ungewöhnlich, selbst für eine der volatilsten Anlageklassen. Der Kursrutsch von 13 Prozent am 5. Februar war der grösste Tagesverlust seit November 2022, als die Kryptobörse FTX von Sam Bankman-Fried kollabierte. Das gilt als eines der einschneidendsten Marktereignisse in der Geschichte von Krypto.
US-börsengehandelte Fonds, die den Bitcoin-Preis nachbilden, verzeichneten drei Monate in Folge Nettoabflüsse - die längste Serie seit ihrer Einführung Anfang 2024. Diese Fonds galten bislang als wichtige Stütze für den Token, getragen von Investoren, die Bitcoin nicht direkt halten wollten.
Was treibt die Entwicklung?
Unklar ist, was genau hinter dem jüngsten Einbruch steckt - ebenso wie hinter der abrupten Gegenbewegung, bei der Bitcoin am 6. Februar um mehr als 10 Prozent zulegte. In früheren Jahren gingen plötzliche Kursstürze meist auf klar identifizierbare Auslöser zurück. Dem FTX-Zusammenbruch 2022 war eine Kette von Insolvenzen und Krypto-Betrugsskandalen vorausgegangen, die das Vertrauen in digitale Token als Anlageform erschütterte.
2026 fehlt ein solches Stimmungsbild weitgehend. Der Rückzug vom Rekordhoch begann im Oktober, als eine Serie von Zollandrohungen Trumps die Märkte ins Wanken brachte und innerhalb eines Tages Kryptohandelspositionen in Milliardenhöhe auslöschte. Die Nachwirkungen dieses Schocks haben die Handelsbereitschaft der Investoren gedämpft und es Bitcoin erschwert, verlorenes Terrain nachhaltig zurückzugewinnen.
Was bedeutet das für das Image von Krypto?
Auch die traditionellen Märkte zeigten sich in den vergangenen Monaten stark schwankend. Aktien, Gold und andere Vermögenswerte reagierten mit heftigen Ausschlägen auf geopolitische Entwicklungen, darunter Trumps Versuch, Verbündete unter Druck zu setzen, Grönland an die USA abzutreten. In früheren Marktzyklen wurde Bitcoin abwechselnd als Inflationsschutz, als Absicherung gegen eine Abwertung des Dollars oder als eine Art Stellvertreter für Technologiewerte wahrgenommen.
Dieses Mal sind all diese Narrative weggefallen. Zurück bleibt Krypto ohne klaren fundamentalen Anker - abgesehen von jenen überzeugten Investoren, die es weiterhin als Zukunft des digitalen Geldes betrachten. Aus Sicht dieser eingefleischten Anhänger lohnt es sich, die Volatilität auszuhalten, in der Hoffnung auf eine erneute Erholung - wie sie Bitcoin seit seiner Entstehung mehrfach erlebt hat.
Wer zählt zu den Verlierern?
2025 war das Jahr der Digital Asset Treasury Companies, kurz DAT - börsennotierte Unternehmen, die grosse Mengen an Kryptowährungen als Investment halten, unabhängig von ihrem operativen Kerngeschäft. Diese Firmen litten stark unter den fallenden Kryptopreisen und konterkarierten damit ihr Versprechen, im Gleichschritt mit dem gehaltenen Token stetig an Wert zu gewinnen.
Der Bitcoin-Grossinvestor Strategy, der das Modell populär machte, als er 2020 erstmals Bitcoin kaufte, gehört zu den Unternehmen mit der grössten Exponierung gegenüber dem jüngsten Kurseinbruch. In einer Börsenmitteilung am 5. Februar meldete Strategy für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden Dollar, ausgelöst durch den Wertverfall seiner umfangreichen Bestände. Die Marktturbulenzen Anfang Februar dürften weitere Verluste bringen. Der Wert des Bitcoin-Bestands des Unternehmens liegt nun erstmals seit 2023 unter dem Gesamtbetrag, den es dafür investiert hat.
Welche Risiken gibt es für die Branche?
Mit zunehmender Volatilität könnten einige Kunden versuchen, die Turbulenzen auszusitzen, indem sie ihre Krypto-Investitionen in ruhigere Anlageklassen umschichten. Andere könnten ihre Token auf grössere Plattformen übertragen, die sie als sicheren Hafen betrachten. Während des Krypto-Crashs 2022 hatten mehrere Börsen Schwierigkeiten, Auszahlungsanfragen zeitnah zu erfüllen, sodass einige Investoren während der Turbulenzen nicht aussteigen konnten.
Bislang haben die meisten grossen Krypto-Plattformen im Februar Kundenzuflüsse verzeichnet, wie Daten von DefiLlama zeigen. Viele Anbieter sind zudem besser auf mögliche Folgen vorbereitet, da sie aus dem Untergang von FTX gelernt haben.
Gleichwohl hat der seit Oktober zu beobachtende Liquiditätsmangel an den Börsen starke Kursbewegungen verstärkt. Damit sich der Preis wieder stabilisieren kann, muss ausreichend Bitcoin zum Kauf und Verkauf verfügbar sein - eine Kennzahl, die als Markttiefe bekannt ist. Unternehmen, die traditionell Liquidität bereitstellen, etwa Market Maker, halten sich seit dem Crash weitgehend zurück. Ihre Rückkehr ist entscheidend für eine nachhaltige Erholung.
(Bloomberg/cash)