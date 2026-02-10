Der Bitcoin-Grossinvestor Strategy, der das Modell populär machte, als er 2020 erstmals Bitcoin kaufte, gehört zu den Unternehmen mit der grössten Exponierung gegenüber dem jüngsten Kurseinbruch. In einer Börsenmitteilung am 5. Februar meldete Strategy für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden Dollar, ausgelöst durch den Wertverfall seiner umfangreichen Bestände. Die Marktturbulenzen Anfang Februar dürften weitere Verluste bringen. Der Wert des Bitcoin-Bestands des Unternehmens liegt nun erstmals seit 2023 unter dem Gesamtbetrag, den es dafür investiert hat.