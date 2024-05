Nebst dem nachlassenden Interesse der institutionellen Anleger an Investitionen in den Kryptobereich dürfte auch das Rebalancing bei den Abgaben in den letzten Tagen eine tragende Rolle gespielt haben. Der Bitcoin hat in diesem Jahr um fast 40 Prozent zugelegt. Unter der Annahme, dass alle anderen Assets in den Portfolios von Grossinvestoren in etwa unverändert blieben, stieg deshalb der Anteil von Kryptowährungen an der Gesamtallokation an. Da praktisch alle Grossinvestoren wie Pensionskassen verpflichtet sind, die Allokationen quartalsweise an die prozentualen Vorgaben bei der Gewichtung anzupassen, mussten viele institutionelle Investoren entsprechend Bitcoin oder Bitcoin-ETFs verkaufen. Wie ein Privatanlager eine Allokation von Kryptowährungen gleichgewichtet hält, erklärte Adrian Fritz von 21Shares im cash-Interview hier.