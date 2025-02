Der aktuelle Rückgang beim Bitcoin reiht sich ein in eine breitangelegte Zurückhaltung von Investoren bei allen Anlageklassen. So haben zum Beispiel auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Freitag deutlich nachgegeben. Hohe Kursverluste an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach der Quartalsbilanz des US-Chipgiganten Nvidia sorgten auch hier für schlechte Stimmung. Zudem hatte US-Präsident Trump am Vortag erneut Zölle unter anderem gegen China in der kommenden Woche angekündigt.