Die Aktien des Bitcoin-Schürfers American Bitcoin Corp stiegen an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq auf bis zu 14,52 Dollar. Zum Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von 16,5 Prozent bei 8,04 Dollar. Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Milliarden Dollar wert. Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden. Die Trump Organization hatte sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert. «Krypto explodiert», sagte Eric Trump am Mittwoch in einem Interview. Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus.