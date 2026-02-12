Val Vavilov war ein früher Anhänger von Kryptowährungen, der Bitfury über einen Zeitraum von 15 Jahren zu einem der grössten Akteure der Branche aufbaute, indem er Hardware zum Mining von Bitcoin entwickelte. In den letzten Jahren hat der 46-jährige lettische Milliardär sein Imperium auf Rechenzentren für künstliche Intelligenz ausgerichtet.
Nun sei der jüngste Krypto-Einbruch eine Gelegenheit, erneut zu kaufen, sagte er. «Für uns ist der Fall von Bitcoin eine Gelegenheit, unser Portfolio neu auszubalancieren und eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem niedrigen Preis zu erwerben», erklärte er in Kommentaren auf WhatsApp, ohne offenzulegen, wie viel er investiert hat oder wie viel er derzeit kauft.
Der Krypto-Markteinbruch in der vergangenen Woche liess den Token um mehr als 50 Prozent von seinem Höchststand im Oktober abstürzen, vernichtete Vermögen von Privatanlegern und verunsicherte selbst langjährige Bullen. Michael Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, warnte, dass der Kursrückgang von Bitcoin sich zu einer sich selbst verstärkenden «Todesspirale» ausweiten könnte.
Während der asiatischen Handelszeiten am Mittwoch fiel Bitcoin unter 67'000 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem Ausverkauf am vergangenen Freitag – obwohl einige Daten darauf hindeuten, dass sogenannte Krypto-Wale wieder kaufen.
Es ist inzwischen üblich, dass die Krypto-Elite auch in schweren Marktverwerfungen optimistisch bleibt. Strategy von Michael Saylor hat laut Daten auf der Unternehmenswebsite seit dem Einbruch am 10. Oktober Bitcoin im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar gekauft. Zudem hat er andere dazu ermutigt, ebenfalls zu kaufen.
Vavilov vertritt jedoch eine differenziertere Sicht. «Wir glauben an Bitcoin und sein Wachstum, und wir halten einen Teil unserer Vermögenswerte in Bitcoin, aber es ist nur ein Bestandteil unseres Investmentportfolios», sagte er und betonte, dass sein Unternehmen sich seit Langem in Richtung KI und andere Bereiche diversifiziert habe.
Der volatile Start ins Jahr 2026 liess die weltweit grösste Kryptowährung zeitweise auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr fallen und löschte die Gewinne aus, die sie seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus erzielt hatte.
Vavilov ist Mitgründer der nicht börsennotierten Bitfury Group, einem Technologie- und Hardwareanbieter für das Mining von Kryptowährungen. Zudem hält er einen Anteil von 12 Prozent an Cipher Mining, einem 2021 aus Bitfury ausgegliederten und an der Nasdaq gelisteten Unternehmen, dessen Aktienkurs im vergangenen Jahr um etwa 200 Prozent gestiegen ist.
Der Kursanstieg des Unternehmens folgte auf einen 3-Milliarden-Dollar-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit Fluidstack, einem Cloud-Unternehmen, das teilweise von Alphabet unterstützt wird. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung über das Kryptowährungs-Mining hinaus hin zu Infrastruktur für die wachsende KI-Industrie.
Diese Diversifizierung hat es Vavilov ermöglicht, die schlimmsten Auswirkungen des jüngsten Einbruchs zu überstehen. Laut dem Bloomberg Billionaires Index verfügt er über ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar.
Geboren im damaligen sowjetischen Lettland, begann Vavilov bereits während seiner Schulzeit mit dem Programmieren. 2011 gründete er Bitfury gemeinsam mit dem autodidaktischen Mikrochip-Ingenieur Valery Nebesny, der das Unternehmen später verliess, um eigene Projekte zu verfolgen.
