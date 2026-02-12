Nun sei der jüngste Krypto-Einbruch eine Gelegenheit, erneut zu kaufen, sagte er. «Für uns ist der Fall von Bitcoin eine Gelegenheit, unser Portfolio neu auszubalancieren und eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem niedrigen Preis zu erwerben», erklärte er in Kommentaren auf WhatsApp, ohne offenzulegen, wie viel er investiert hat oder wie viel er derzeit kauft.