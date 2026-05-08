Eine Initiative von Krypto-Befürwortern, die die Schweizerische Nationalbank dazu verpflichten wollten, Bitcoin in ihre Währungsreserven aufzunehmen, steht vor dem Aus. Die Schweizer Behörden hatten die Initiative im Dezember 2024 formell zugelassen, woraufhin ‌die ⁠Initiatoren 18 Monate Zeit hatten, um für eine Verfassungsänderung zu werben. Die Kampagne steht nun kurz vor dem ⁠Abbruch, nachdem sie nicht genügend Unterschriften sammeln konnte, um eine Volksabstimmung in der Schweiz zu initiieren. Die Bitcoin-Initiative teilte mit, sie ‌habe nur etwa die Hälfte der 100.000 Unterschriften gesammelt, die bis zum ‌30. Juni 2026 für ein Referendum erforderlich gewesen wären.