Bitcoin bleibt die Weihnachtsstimmung verwehrt. Während die traditionellen Märkte in den letzten Tagen des Jahres mit einem Schub saisonalen Optimismus zulegen, zeigt sich die weltweit grösste Kryptowährung kaum bewegt. Bitcoin notiert am Donnerstag bei etwa 87'700 Dollar, festgenagelt in einer Spanne zwischen 85'000 Dollar und 90'000 Dollar - ohne nennenswerte Lebenszeichen. Ein auf Hype, Volatilität und Disruption aufgebauter Vermögenswert beendet das Jahr damit im Stillstand.
Die Lethargie folgt auf einen schmerzhaften Herbst. Ein massiver Ausverkauf im Oktober drückte Bitcoin von Rekordständen, raubte dem Markt den Schwung und liess die Preise stagnieren. Der Token liegt seitdem rund 30 Prozent im Minus und steuert auf die schwächste Quartalsleistung seit dem zweiten Quartal 2022 zu, als der Kollaps von TerraUSD und Three Arrows Capital die Branche erschütterte.
Der Markt ringt weiterhin darum, nach dem Oktober-Crash wieder Fuss zu fassen. Die Handelsvolumina sind gering, die Spekulation privater Anleger ist abgeflaut. US-Spot-Bitcoin-ETFs sind im vierten Quartal zu Nettoverkäufern geworden, womit eine wichtige Nachfragequelle weggebrochen ist, die frühere Rallys getragen hatte.
Anderswo senden die Märkte ein völlig anderes Signal. US-Aktien sind in eine klassische Santa-Rally gestartet und haben den S&P 500 auf ein Rekordschlussniveau gehoben. Gold, der älteste Zufluchtsort der Märkte, ist auf neue Allzeithochs gestiegen und unterstreicht seine Rolle sowohl als Absicherung gegen Unsicherheit als auch als Wertaufbewahrungsmittel.
Bitcoin scheitert dagegen in zweierlei Hinsicht. Obwohl die Kryptowährung Anfang 2025 über weite Strecken wie ein Risiko-Asset im Gleichlauf mit Aktien gehandelt wurde, hat sie die Jahresendrally deutlich verpasst. Und trotz ihres langjährigen Versprechens als «digitales Gold» hat sie keine defensiven Zuflüsse angezogen, welche den Goldpreis treiben. Stattdessen ist sie verstummt und liegt im Jahresverlauf mehr als 7 Prozent im Minus.
«Sachwerte ziehen Kapital als langfristige Absicherungen an, während Kryptowährungen aussen vor bleiben», sagte Timothy Misir, Leiter der Forschung beim Digital-Asset-Analysehaus BRN.
Ein Teil der Trägheit ist technischer Natur. Bitcoin ist unter seinen gleitenden 365-Tage-Durchschnitt nahe 102'000 Dollar gefallen - ein Niveau, das im laufenden Zyklus als wichtige Unterstützung gegolten hatte. Das Scheitern, diese Schwelle zurückzuerobern, hat das Risiko einer tieferen Korrektur erhöht.
Ein Optionsverfall im Volumen von mehr als 23 Milliarden Dollar am Freitag lähmt zusätzlich richtungsweisende Wetten und zementiert die Pattsituation. Ausserdem ist die Liquidität durch die Feiertage ausgedünnt. Doch diese Faktoren unterstreichen nur ein tiefer liegendes Defizit: Es gibt keinen offensichtlichen Käufer, der bereit wäre einzuspringen.
Ein weiterer Belastungsfaktor sind anhaltende Verkäufe langfristiger Halter. Laut Pratik Kala, Portfoliomanager beim Hedgefonds Apollo Crypto, ist die Kursentwicklung von Bitcoin in diesem Jahr auffällig vom extrem optimistischen Nachrichtenzyklus rund um den Vermögenswert «entkoppelt» gewesen.
Er führte diese Kluft auf anhaltende Abgaben früher Investoren sowie Phasen erzwungener Verkäufe zurück, darunter den starken Kursrückgang im Oktober. Laut Kala scheint ein Grossteil dieses Verkaufsdrucks inzwischen abgeklungen zu sein, sodass Bitcoin nun «in einer Bewertungszone gehandelt wird», die seiner Ansicht nach den Boden für eine stärkere Entwicklung im kommenden Jahr bereiten könnte.
Vorerst gilt jedoch: Während Aktien zulegen und Gold glänzt, fällt die Ruhe bei Bitcoin wie ein eigenes Urteil aus. Der auf Begeisterung aufgebaute Vermögenswert beendet das Jahr ohne jede davon – weit entfernt von den Erwartungen zu Beginn eines Zyklus, den viele als Trendwende hin zu Reife und breiter Akzeptanz interpretiert hatten.
(Bloomberg/cash)