Bitcoin scheitert dagegen in zweierlei Hinsicht. Obwohl die Kryptowährung Anfang 2025 über weite Strecken wie ein Risiko-Asset im Gleichlauf mit Aktien gehandelt wurde, hat sie die Jahresendrally deutlich verpasst. Und trotz ihres langjährigen Versprechens als «digitales Gold» hat sie keine defensiven Zuflüsse angezogen, welche den Goldpreis treiben. Stattdessen ist sie verstummt und liegt im Jahresverlauf mehr als 7 Prozent im Minus.