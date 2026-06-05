«Der ​wichtigste Auslöser ist die geopolitische Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt. Die Märkte hatten auf eine schnellere Entspannung gesetzt», sagte James Butterfill, Chefanleger bei CoinShares. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz lehnte zuletzt eine Waffenruhe im ‌Libanon ab. Dabei gilt der Konflikt im Libanon als zentrales Hindernis für eine diplomatische Lösung des gesamten Nahost-Krieges. Problematisch für den Bitcoin ​sei auch die aktuelle Rally im Technologiesektor, sagte ​Butterfill. «KI bleibt der bestimmende Marktzeitgeist und ​bindet Kapital, das anderen Segmenten fehlt.»