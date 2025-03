Zunächst hatte für gute Laune gesorgt, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am Mittwochabend weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt hatte. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Zinssenkungszyklus habe riskanten und zinslosen Anlagen wie dem Bitcoin in die Karten gespielt, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Reseach.