Bitcoin legte am Mittwoch bis zu 8,9 Prozent auf rund 74'000 Dollar zu und erreichte damit den höchsten Stand seit einem Monat. Dieser Kursanstieg verdeutlicht die Unsicherheit, die den Sektor der digitalen Vermögenswerte seit dem Preisverfall Anfang Oktober umgibt. Ether legte ebenfalls deutlich zu und stieg um bis zu 13 Prozent auf fast 2200 US-Dollar.
«Die Stimmung in der Kryptowelt ist wieder optimistisch», sagte Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets. Bitcoin hat in den letzten Tagen sogar Gold übertroffen, mit dem der digitale Vermögenswert oft verglichen wird, dem er aber selten ähnelt. Seit Freitag, dem Tag vor den Streiks, ist Gold um fast 2 Prozent gefallen, während Bitcoin im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozent gestiegen ist. Bis zu dieser Woche war der Trend in den letzten Monaten weitgehend umgekehrt: Gold erreichte immer wieder Rekordpreise, während Bitcoin einbrach.
Kapital fliesse möglicherweise wieder in Kryptowährungen, da Gold an Bedeutung verliere, sagte Frank Chaparro, Leiter Content und Sonderprojekte bei GSR. «Gold hat sich verdoppelt, während Bitcoin sich halbiert hat. Angesichts geopolitischer Spannungen, Sanktionen, Krieg, Geldschöpfung und wachsender Haushaltsdefizite wirkt Bitcoin im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie abgeschrieben. Eine solche Positionierung kann sich jedoch schnell ändern, wenn sich die Stimmung wandelt.»
«Da sich Bitcoin nahe der oberen Grenze der Februar-Spanne befand, reichte ein kleiner Anstieg aus, um einen Short Squeeze auszulösen. Hinzu kamen die seit Oktober bestehenden überverkauften Bedingungen – die perfekte Mischung für einen Kursanstieg.» Diese Volatilität, die in einem Markt, der monatelang stetig gefallen war, lange Zeit gefehlt hatte, ist selbst ein Signal: Kursschwankungen können Privatanleger zurücklocken und institutionellen Anlegern, die bisher abwartend agiert hatten, neue Chancen in beide Richtungen eröffnen.
Die Kursgewinne von Bitcoin beschleunigten sich am Mittwoch, als die Aktienkurse stiegen und sich der Ölpreis stabilisierte. Grund waren Anzeichen, dass der Konflikt im Iran kürzer dauern könnte als befürchtet.
Händler haben offenbar neue Long-Positionen beim Bitcoin eröffnet
Bitcoin war nach den US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran am Samstag auf rund 63'000 US-Dollar abgesackt. Doch US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETF zogen laut von Bloomberg zusammengestellten Daten in den letzten zwei Tagen wieder mehr als 680 Millionen Dollar an.
«Nachdem sich der Bitcoin-Kurs im letzten Monat konsolidiert hatte, herrscht am Markt für Perpetual Futures eine starke Nachfrage», sagte Julio Moreno, Forschungsleiter bei CryptoQuant. «Das offene Interesse stieg mit den Kursanstiegen sprunghaft an, was darauf hindeutet, dass Händler neue Long-Positionen eröffneten.»
Trotz der Erholung am Mittwoch bleiben die Kryptomärkte nervös. Bitcoin liegt nach einem monatelangen Ausverkauf immer noch rund 40 Prozent unter seinem Oktober-Hoch. Vor diesem Hintergrund befindet sich Bitcoin inmitten geopolitischer Turbulenzen in einer einzigartigen Position und bietet die Grundlage für eine Rallye, während andere Anlageklassen möglicherweise eine Verschnaufpause benötigen. Die Kapitalflüsse in Bitcoin-ETF zeigen laut Glassnode eine beginnende Stabilisierung, und eine anhaltende Erholung würde auf eine Verbesserung der institutionellen Stimmung hindeuten.
Die Volatilität von Kryptowährungen und die andauernden Kampfhandlungen bedeuten jedoch, dass eine Erholung digitaler Vermögenswerte nur von kurzer Dauer sein könnte, meinen andere Experten. «Wir halten die Situation noch für zu fragil, um zu sagen, dass der Tiefpunkt erreicht ist», sagte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro. «Bitcoin ist aufgrund der erhöhten Volatilität der Aktienindizes anfällig, was institutionelle Anleger dazu zwingt, ihre Hebelwirkung zu reduzieren.»
