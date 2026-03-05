«Die Stimmung in der Kryptowelt ist wieder optimistisch», sagte Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets. Bitcoin hat in den letzten Tagen sogar Gold übertroffen, mit dem der digitale Vermögenswert oft verglichen wird, dem er aber selten ähnelt. Seit Freitag, dem Tag vor den Streiks, ist Gold um fast 2 Prozent gefallen, während Bitcoin im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozent gestiegen ist. Bis zu dieser Woche war der Trend in den letzten Monaten weitgehend umgekehrt: Gold erreichte immer wieder Rekordpreise, während Bitcoin einbrach.