Bitcoin notierte im frühen Mittwochshandel 1,9 Prozent im Plus bei 28'716 Dollar, nach einem Plus von 5,4 Prozent am Dienstag. Auch der breite Markt legte zu: Ether gewannen 1,6 Prozent nach einem Vortagespreisanstieg von 3,2 Prozent. Cardano stiegen 4,1 Prozent nach 2,5 Prozent am Dienstag. Solana rücken heute 1,9 Prozent vor.