Mehrere andere Kryptowährungen stiegen ebenfalls stark an. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag erstmals die Namen von Kryptowährungen bekanntgegeben, die in eine neue strategische Reserve der USA aufgenommen werden sollen. Trump schrieb in den sozialen Medien, Währungen wie Bitcoin und Ether sollten «das Herzstück der Reserve sein». Auch XRP (Ripple), Solana und Cardano wurden genannt. Deren Kurse stiegen daraufhin zwischen acht und 62 Prozent.