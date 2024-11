Rekordnahe Geldzuflüsse

Die Geldflüsse in die Bitcoin-ETFs untermauern die starken Kursavancen der vergangenen Tage. Der iShares Bitcoin ETF (IBIT) verzeichnete in den letzten vier Wochentagen Geldflüsse in der Höhe von fast 8 Prozent der gesamten Jahreszuflüsse. Die ETF-Vehikel anderer Anbieter zeigen ein vergleichbares Bild.