Nach einem jähen Absturz zu Jahresbeginn hat sich der Markt für Kryptowährungen in den letzten Monaten wieder etwas beruhigt. Auch der Kurs von Bitcoin, gemessen wie üblich am Dollar, hat sich stabilisiert. Nach dem massiven Fall vom Peak bei 19‘300 Dollar kurz vor Weihnachten zeigt der Kurs seit Mitte Februar deutlich weniger Ausschläge.

Grundsätzlich hilft es dem Kryptomarkt, wenn die Volatilität abnimmt. Gut wäre, wenn die Preise dabei wieder ansteigen würden. Aber Bitcoin tendiert nach unten. Seit März hat sich der Kurs grosso modo zwischen 9000 und 6000 Dollar bewegt. Bei 6630 Dollar zeigt sich der Kurs aktuell im unteren Bereich dieses Kursbandes. Kann man also bereits von einer Konsolidierung sprechen?

"Die Kursstruktur von Bitcoin zu Dollar sieht nach einer Bodenbildung aus", sagt Patrick Heusser, Trader beim Finanzdienstleister Crypto Broker. Die grössten Markttreiber seien derzeit regulatorische Veränderungen und ein gewisses Herdenverhalten.

Für eine nachhaltige Konsolidierung bräuchte es laut Marktbeobachtern allerdings mehr Liquidität im Markt, was momentan nicht der Fall ist. So können einzelne Geschäfte einen grossen Effekt auf den Kurs haben. Bereits seit den Bitcoin-Höchstständen im vergangenen Dezember und Januar hat die Liquidität abgenommen. Zurückgeführt wird dies auch auf die Abkehr von vielen Kleinanlegern.

*in Mrd. Dollar; Quellen: coinmarketcap.com, Business Insider (Stand 24.09.18)

Auch Ethereum, Bitcoin Cash und EOS, die zu den fünf grösstkapitalisierten Kryptowährungen gehören, sind unter Druck. Bei Ethereum, der Nummer zwei nach Bitcoin, zeichnete sich in den vergangenen Monaten ein deutlicher Kurszerfall ab. Von 830 Dollar im Mai hat sich der Kurs auf 230 Dollar fast um zwei Drittel reduziert. Ripple indessen tanzt aus der Reihe. Auch Ripple fiel nach einem Peak Anfang Jahr kontinuierlich zurück. Innerhalb der vergangenen sieben Tag verdreifachte sich der Kurs des "Bitcoin der Banken" aber zwischenzeitlich.

Ripple ist selbst ein Unternehmen und ermöglicht über ein Echtzeitprotokoll, dass Teilnehmer Zahlungen in verschiedenen Währungen und anderen Werten durchführen können. Ripple oder XRP ist der Token. Konkrete Anwendungen können sich durchaus positiv auf dem Kursverlauf auswirken: Auch bei Privatanlegern schafft dieser Hintergrund Vertrauen, während institutionelle Anleger wohl eher auf regulatorische Veränderungen warten.

Was aber hat Ripple in den letzten Tagen solchen Schub gegeben? "Ripple ist unter den Kryptowährungen eher ein Sonderfall, da hier eine enge Kooperation mit der traditionellen Finanzwelt Teil des Geschäftsmodells ist", sagt Sören Hettler, Analyst bei der deutschen DZ Bank. Hinweise darauf, dass Ripple künftig an Bedeutung für Transaktionen zwischen Finanzunternehmen gewinne, stützten den Kurs. "Dies war auch in den vergangenen Tagen der Fall", sagt Hettler.

Spekuliert wurde auch, dass die Ankündigung neuer, blockchain-basierter Zahlungs-Tools die Fantasien beflügelte. Und, wie bei Kryptowährung oft der Fall, könnte angesichts steigender Kurse auch "FOMO" seine Rolle gespielt haben: "Fear of Missing Out" oder: Kaufen, weil man sonst etwas verpassen könnte.

Ripple was the second cryptocurrency by capitalization on Friday. Guys from DataLight showed how XRP overtook @ethereum and compared this last attempt with the events at the beginning of the year.#crypto #market #data #ripple #ethereum pic.twitter.com/fHfYrExJxo

— U°Community (@Ucommunity_en) September 24, 2018