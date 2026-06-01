Die anfängliche Euphorie um US-Bitcoin-ETF hat sich danit weiter abgekühlt und einer beispiellosen Abflusswelle Platz gemacht. Laut ETF-Anbietern zogen Anleger im Mai innerhalb von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 2,96 Milliarden US-Dollar aus den Fonds ab. Dies führte zu Nettoabflüssen von insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar im Laufe des Monats. Der abrupte Umschwung steht im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Monaten mit einer starken institutionellen Nachfrage, in denen im März und April Zuflüsse von insgesamt über 3,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurden.