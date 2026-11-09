cash.ch: Herr Fritz, Sie halten für Bitcoin am Kursziel von 100’000 Dollar bis Ende 2026 fest. Wie begründen Sie diese Schätzung?

Adrian Fritz: Ich würde sagen, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Fangen wir mal mit dem Vierjahreszyklus von Bitcoin an. Alle vier Jahre werden die Blockbelohnungen halbiert. Es kommen zwar immer weniger neue Bitcoin auf den Markt und die Inflationsrate sinkt. Doch auch wenn dieser Halving-Effekt mit der Zeit abnimmt, folgt Bitcoin weiterhin diesem Zyklus. Historisch kam es etwa zweieinhalb Jahre nach dem Halving beziehungsweise ein Jahr nach dem letzten Allzeithoch zu einer Bodenbildung. Und genau in diesem Zeitfenster befinden wir uns momentan.