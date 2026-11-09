cash.ch: Herr Fritz, Sie halten für Bitcoin am Kursziel von 100’000 Dollar bis Ende 2026 fest. Wie begründen Sie diese Schätzung?
Adrian Fritz: Ich würde sagen, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Fangen wir mal mit dem Vierjahreszyklus von Bitcoin an. Alle vier Jahre werden die Blockbelohnungen halbiert. Es kommen zwar immer weniger neue Bitcoin auf den Markt und die Inflationsrate sinkt. Doch auch wenn dieser Halving-Effekt mit der Zeit abnimmt, folgt Bitcoin weiterhin diesem Zyklus. Historisch kam es etwa zweieinhalb Jahre nach dem Halving beziehungsweise ein Jahr nach dem letzten Allzeithoch zu einer Bodenbildung. Und genau in diesem Zeitfenster befinden wir uns momentan.
Dann ist da die Makro-Ebene. Kurzfristig könnte es wegen der Zwischenwahlen in den USA und der hohen Staatsanleihenrenditen noch volatil werden. Das belastet risikoreiche Anlagen wie Bitcoin. Allerdings war die Woche nach den Zwischenwahlen für den S&P 500 historisch eigentlich immer positiv. Das könnte auch dem Kryptomarkt etwas Rückenwind geben.
Gibt es noch weitere Faktoren?
Bei den Staatsanleihenrenditen stellt sich die Frage: Warum sind die momentan so hoch? Viele Investoren verlangen eine höhere Risikoprämie, weil sie sich Sorgen über die Inflation, die globale Verschuldung und die Kaufkraft der Währungen machen. Und genau da kommt Bitcoin als knappes, hartes Anlagegut ins Spiel. Wir glauben, dass sich dieser sogenannte Debasement Trade, also die Absicherung gegen Geldentwertung, immer mehr durchsetzt.
Und das Letzte, das viele vergessen: Jeder, der verkaufen wollte, hat mittlerweile verkauft. Bitcoin befindet sich seit rund einem Jahr im Bärenmarkt, kaum jemand interessiert sich noch dafür. Trotzdem hat sich der Kurs während der jüngsten Korrektur im KI-Sektor um die 80’000 Dollar erstaunlich stabil gehalten. Das ist für uns ein Zeichen der Bodenbildung.
Nimmt man alles zusammen, bleiben wir für den Rest des Jahres positiv. Bitcoin konsolidiert oft über Wochen oder Monate. Und dann geht es plötzlich ziemlich schnell nach oben.
Wieso kommt es bei Bitcoin immer wieder zu solchen plötzlichen Kursausbrüchen?
Ich denke, das hängt stark mit der technischen Analyse zusammen. Wenn Bitcoin einen bestimmten Widerstand überwindet, kommen oft sehr viele neue Käufer in den Markt. Das sieht man dann auch bei den ETF-Flows.
Dazu kommt der Derivatemarkt. Wenn der Kurs lange seitwärts läuft, setzen viele Anleger auf fallende Preise. Steigt Bitcoin dann plötzlich, werden diese Short-Positionen liquidiert und verstärken die Aufwärtsbewegung.
Das letzte Mal ging es innerhalb von zweieinhalb Monaten von 75’000 auf 100’000 Dollar. Es kann also schnell gehen. Wir haben den Bitcoin schon im Sommer bei 100’000 Dollar prognostiziert, als er bei 59’000 Dollar stand. Damals wurden wir noch belächelt.
Die geldpolitischen Rahmenbedingungen dürften sich bis Ende des Jahres kaum verbessern. Macht das eine Neubewertung von Bitcoin nicht schwieriger?
Es macht es auf jeden Fall schwieriger. Aber wir haben beim ersten Zinsschritt der Federal Reserve nach oben gesehen, dass Bitcoin nicht besonders stark darauf reagiert hat. Wir glauben deshalb, dass der Grossteil bereits eingepreist ist.
Ähnlich war es beim Clarity Act, dem geplanten Regulierungsrahmen in den USA. Der ist nicht durch den Senat gekommen. Aber weil der Markt ohnehin nicht damit gerechnet hatte, war auch diese Entwicklung weitgehend eingepreist. Und so sehen wir das auf der Makro-Ebene auch für den Rest des Jahres.
Bitcoin wird häufig als digitales Gold bezeichnet. Warum reagiert die Kryptowährung in finanziellen Stresssituationen dennoch oft eher wie eine hochspekulative Technologieaktie?
Ich denke, kurzfristig schwingt bei Bitcoin immer noch sehr viel Spekulation mit, auch viel Leverage-Trading. Deshalb ist die Volatilität im Vergleich zu Gold natürlich noch sehr hoch. Und Bitcoin gibt es erst seit 2009. Das ist einfach zu kurz, um ihn schon als etabliertes digitales Gold zu bezeichnen.
Je mehr institutionelle Adoption stattfindet, desto stärker dürfte die Volatilität abnehmen. Allerdings wird damit auch das Renditepotenzial kleiner. Mehrere hundert Prozent Rendite werden wir dann wohl nicht mehr sehen. Bitcoin wird über die Zeit einfach stabiler. Von den Eigenschaften her ist er Gold aber sehr ähnlich: ein begrenztes Angebot, ein hartes Asset, das von niemandem kontrolliert wird.
Und bei der Korrelation ist es eben schwierig, eine perfekte Antwort zu finden. Es gibt Marktphasen, in denen Bitcoin stark mit Aktien korreliert, und andere, in denen die Korrelation sehr niedrig ist. Das Gleiche gilt für Gold. Bitcoin bietet aber durchaus Diversifikationsvorteile. Wir sagen deshalb immer: Bitcoin und Gold zusammen sind eigentlich eine sehr interessante Mischung.
Was meinen Sie damit?
Ich will keinen Produkt-Pitch machen, das ist eigentlich nicht mein Ding. Aber wir haben tatsächlich ein Produkt, das Bitcoin und Gold kombiniert. Das wird jeden Monat auf Basis der inversen Volatilität neu gewichtet. Im Endeffekt bedeutet das: Je volatiler eine Anlage ist, desto kleiner ist ihre Gewichtung.
Als wir das Produkt 2022 lanciert haben, lag der Bitcoin-Anteil bei etwa 18 Prozent, der Gold-Anteil bei 82 Prozent. Heute sind es 42 Prozent Bitcoin und 58 Prozent Gold. Das ist spannend, weil Bitcoin über die Jahre weniger volatil geworden ist, während Gold zuletzt stärker geschwankt hat.
In den Niederlanden steht eine Steuerreform bevor. Teile der dortigen Kryptoindustrie befürchten einen Ausverkauf, falls die Reform kommt. Könnte das auch den Bitcoin-Preis belasten?
Nicht wirklich. Natürlich findet auch in den Niederlanden eine zunehmende Adoption statt. Aber ich glaube nicht, dass eine solche Steueränderung einen signifikanten Einfluss auf den globalen Bitcoin-Preis hätte. Für die betroffenen Anleger wäre das natürlich sehr unattraktiv.
Was passiert mit dem Bitcoin-Kurs, wenn grosse Unternehmen wie Strategy aufgrund von Finanzierungsproblemen gezwungen wären, ihre Bestände zu reduzieren? Das hohe Zinsniveau macht die Situation wahrscheinlicher.
Das Gute ist, dieses Szenario haben wir im Sommer bereits durchgespielt. Strategy hat Bitcoin-Bestände verkauft und ich denke, das war wichtig, damit der Markt dieses Risiko verdauen konnte. Sollte Strategy langfristig unter Druck geraten und weitere Bestände verkaufen müssen, hätte das natürlich kurzfristig einen negativen Einfluss auf den Bitcoin-Preis und das Sentiment.
Aber wir sehen auch, dass Strategy mittlerweile wieder mehr Cash auf der Bilanz hat und darauf achtet, genügend Mittel für die Dividendenausschüttungen zu haben. Das Unternehmen hat aus dem Bärenmarkt gelernt und sich besser kapitalisiert.
Stablecoins scheinen Kryptowährungen zunehmend den Rang abzulaufen. Manche professionelle Anleger sehen darin die eigentliche Revolution der Blockchain-Technologie. Wie sehen Sie das?
Ich denke, Stablecoins sind einer der besten Product-Market-Fits, die wir im ganzen Blockchain- und Kryptobereich gesehen haben. Obwohl die Kurse vieler Krypto-Assets stark gefallen sind, entwickeln sich strukturelle Trends wie Stablecoins und Tokenisierung weiterhin sehr gut. Mittlerweile haben wir rund 320 Milliarden an Stablecoins im Umlauf und etwa 32 Milliarden an tokenisierten Vermögenswerten. Beides liegt auf Rekordniveau.
Im Endeffekt geht es darum, dass Finanzgeschäfte nicht mehr über die traditionelle Infrastruktur abgewickelt werden, sondern über die Blockchain. Und deshalb finde ich die Zukunft von Krypto und Blockchain eigentlich ziemlich langweilig. Es geht letztlich einfach um Finanzinfrastruktur.
Ich glaube sogar, dass das Wort «Tokenisierung» eines Tages verschwinden wird. Das war beim Electronic Trading ähnlich. Früher hat man ausdrücklich von elektronischem Handel gesprochen, heute ist praktisch alles elektronisch. Und so stelle ich mir das auch bei der Tokenisierung vor. Irgendwann liegen die Vermögenswerte einfach auf der Blockchain und niemand spricht mehr darüber.
Bitcoin, Ethereum und Solana: Welche dieser drei Kryptowährungen bietet aus Ihrer Sicht das beste Chancen-Risiken-Verhältnis?
Bitcoin ist Bitcoin. Wir sehen das fast schon als eigene Anlageklasse, weil das Werteversprechen völlig anders ist als bei Ethereum oder Solana. Bitcoin ist für uns ein digitaler Wertspeicher, ein knappes Asset. Im Portfolio würden wir ihn deshalb eher bei den alternativen Anlagen neben Gold einordnen. Und Bitcoin hat in diesem Bereich eigentlich keine direkte Konkurrenz. Deshalb ist er für uns klar die Nummer eins.
Ethereum und Solana sind dagegen eher Technologieplattformen, fast schon Software-Investments. Im Portfolio würden wir sie eher neben Technologieaktien einordnen. Wenn wir Ethereum und Solana direkt vergleichen, sehen wir momentan bei Solana mehr Wachstum und Potenzial. Die Fundamentaldaten, die Nutzerzahlen und die Aktivität auf der Plattform wachsen schneller.
Welchen Anteil sollte Bitcoin in einem gut diversifizierten Schweizer Anlegerportfolio ausmachen?
Das ist natürlich sehr individuell. Aber ich würde sagen, zwischen einem und maximal fünf Prozent. Für mich liegt der Sweet Spot bei etwa zwei Prozent Bitcoin, als alternative Anlage in einem diversifizierten Portfolio. Ganz wichtig ist dabei die regelmässige Neugewichtung. Wir haben das über verschiedene Zeiträume analysiert und gesehen, dass ein halbjährliches oder vierteljährliches Rebalancing ziemlich gute Ergebnisse erzielt.
Wenn Bitcoin stark gestiegen ist, nimmt man also Gewinne mit und reduziert die Position wieder auf zwei Prozent. In schwächeren Marktphasen stockt man entsprechend auf. So kann man einen grossen Teil der Volatilität reduzieren und trotzdem vom Aufwärtspotenzial profitieren. Entscheidend ist, dass man strategisch vorgeht und nicht emotional investiert. Also nicht einfach Bitcoin kaufen und darauf hoffen, dass der Kurs auf eine Million steigt, sondern die Position ganz diszipliniert im Portfolio halten.
Adrian Fritz ist seit November 2025 Chief Investment Strategist beim Krypto-Anbieter 21shares. Der Deutsche ist seit 2021 für das Unternehmen tätig und leitete zuvor als Global Head of Research die fünfköpfige Forschungsabteilung. Daneben unterrichtet Fritz als Dozent für Blockchain und digitale Finanzen an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ).