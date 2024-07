Generell sind schnelle Abverkäufe immer emotional und verlangen jedem Investor viel ab. Trotzdem gebe es auch gute Nachrichten, meint Serrieh. So hat die Ethereum-Performance gegenüber Bitcoin relative Stärke gezeigt. In einem echten Bärenmarkt müsste Bitcoin bei so einem starken Preisrückgang viel besser performen als Ethereum, da letzteres als grösseres Risiko vom Markt betrachtet wird. Das ist derzeit nicht der Fall.