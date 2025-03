Die BKW hat für 2025 einen EBIT in Höhe von 650 bis 750 Millionen Franken in Aussicht gestellt, in Marktreisen wurde derweil ein solcher von über 800 Millionen erwartet. Der vorsichtige Ausblick werfe unter anderem die Frage auf, ob die BKW im laufenden Jahr tatsächlich von höheren Strompreisen profitieren könne, so der Baader Helvea-Analyst weiter. Die BKW-Aktie bleibe aber langfristig gesehen ein solides Investment.