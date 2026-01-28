Nachdem das Papier im Zusammenhang mit der Gewinnwarnung (Wertkorrektur Kohlekraftwerk Wilhelmshaven) von letzter Woche bereits massiv verloren hat, wirkt sich nun eine doppelte Rückstufung durch die ZKB weiter negativ aus. Um 11.10 Uhr verlieren die BKW-Titel 3,7 Prozent auf 149,40 Franken, dies bei leicht überdurchschnittlichen Umsätzen und in einem schwächeren Gesamtmarkt (SPI -1,1 Prozent). Im Vergleich zum Jahreshoch vom 19. Januar bei 180,20 Franken hat die Aktie damit bereits 17 Prozent eingebüsst und notiert damit so tief wie letztmals im April 2025.