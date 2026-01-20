Die Zürcher Kantonalbank zeigt sich von der Kommunikation überrascht. Die Wertberichtigung stehe nicht im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer Stilllegung des Kraftwerks, sondern sei auf eine tiefer erwartete Stromproduktion in Zukunft zurückzuführen. Enttäuschend sei zudem, dass die EBIT-Bandbreite 2025 selbst ohne den Sondereffekt mit 650 bis 670 Millionen Franken unter den Erwartungen liege.