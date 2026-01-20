Bis um 09.50 Uhr verlieren die BKW-Titel 10,9 Prozent auf 157,00 Franken. Dabei wechselte bereits mehr als das durchschnittliche Tagesvolumen den Besitzer. Der Gesamtmarkt tendiert derweil ebenfalls fast 1 Prozent schwächer.
Die Zürcher Kantonalbank zeigt sich von der Kommunikation überrascht. Die Wertberichtigung stehe nicht im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer Stilllegung des Kraftwerks, sondern sei auf eine tiefer erwartete Stromproduktion in Zukunft zurückzuführen. Enttäuschend sei zudem, dass die EBIT-Bandbreite 2025 selbst ohne den Sondereffekt mit 650 bis 670 Millionen Franken unter den Erwartungen liege.
Auch der Ausblick für das laufende Jahr wird 2026 sorgt für Zurückhaltung. Die neu kommunizierte EBIT-Guidance von 650 bis 750 Millionen bleibe klar unter den Markterwartungen, so der ZKB-Experte. Hauptgrund sei ein deutlich schwächeres Asset Backed Trading, da die Strompreise für das laufende Jahr bereits zu höheren Niveaus abgesichert worden seien.
Ähnlich äussert sich Octavian: Operativ liege das bereinigte EBIT für das Jahr 2025 am unteren Ende der bisherigen Zielspanne und insbesondere die Guidance 2026 impliziere eine deutliche Abweichung vom Konsens, insbesondere am unteren Ende.
(AWP)