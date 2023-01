Das Energieunternehmen BKW blickt nach eigenen Aussagen auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Die stark angestiegenen Strompreise sowie die teilweise extremen Verwerfungen an den Energiemärkten hätten das Resultat positiv beeinflusst, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. So erwartet BKW für 2022 einen Betriebsgewinn (EBIT) im Bereich von 1 Milliarde Franken, nachdem das Unternehmen noch im September einen EBIT im Bereich von 460 bis 500 Millionen in Aussicht gestellt. Ausserdem gilt als Mittelfristziel ein EBIT von rund 800 Millionen Franken, womit dieses ebenfalls übertroffen wird.