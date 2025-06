Im Bereich der Grossbatterien beabsichtigt die BKW, bis 2030 einen Park mit über 500 Megawatt Leistung aufzubauen. «Mit dem Projekt in Waltrop machen wir einen grossen Schritt in Richtung eines flexibleren und stabileren Energiesystems in Europa», liess sich BKW-Chef Robert Itschner in der Mitteilung zitieren.