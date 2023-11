In welchen Bereichen wollen Sie zukünftig das Wachstum vorantreiben?

Unsere Wachstumsstrategie ist ambitioniert und fokussiert die ganze Wertschöpfungskette entlang der neuen Energiewelt: Von der Produktion, über die Vermarktung und Verteilung bis zum energieeffizienten Verbrauch in Gebäuden, in der Industrie, Mobilität und in Infrastrukturen. Wir investieren in Photovoltaik und Windkraft, insbesondere in der Schweiz und Europa. Zudem erweitern wir unsere Angebote in den Bereichen Smart Energy und E-Mobilität.