Im November 2024 hatte die BKW am Capital Markets Day die neue Strategie «Solutions 2030» kommuniziert. Diese beinhaltet unter anderem den Ausbau der Produktionskapazitäten und Handelsaktivitäten. Dieser Ausbau wird zu zusätzlichem Absicherungsvolumen an den Strombörsen und damit verbunden zu höheren Liquiditätsanforderungen aus Sicherheitsleistungen führen.