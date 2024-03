Die Gesamtleistung ging 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent zurück auf 4,60 Milliarden Franken, wie der Berner Stromversorger am Dienstag mitteilte. Der EBIT erreichte 620 Millionen nach 1,04 Milliarden Franken (-40 Prozent). In Aussicht gestellt hatte die BKW zuvor einen Betriebsgewinn in der Bandbreite von 550 bis 600 Millionen.