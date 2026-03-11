Die Gesamtleistung nahm im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 4,54 Milliarden Franken ab. Gleichzeitig fiel der operative Gewinn (EBIT) um 29 Prozent auf 561,0 Millionen. Im Januar hatte die BKW bereits einen EBIT in der Grössenordnung von 540 bis 560 Millionen Franken in Aussicht gestellt.