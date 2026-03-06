Der Stromkonzern BKW hat exklusive Gespräche für den Kauf der französischen Firma Volterres aufgenommen. Dabei geht es um die Beteiligung von 65 Prozent an dem Anbieter von erneuerbaren Energien. Bisher hält der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Eiffage die Anteile über seine Tochter Sun'R, wie es in einer Mitteilung von Eiffage vom Freitag heisst.