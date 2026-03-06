Der Stromkonzern BKW hat exklusive Gespräche für den Kauf der französischen Firma Volterres aufgenommen. Dabei geht es um die Beteiligung von 65 Prozent an dem Anbieter von erneuerbaren Energien. Bisher hält der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Eiffage die Anteile über seine Tochter Sun'R, wie es in einer Mitteilung von Eiffage vom Freitag heisst.
Der Deal unterliege noch verschiedenen gesetzlichen und behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss soll noch im ersten Halbjahr 2026 erfolgen.
Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte ein BKW-Sprecher die Verhandlungen. Aktuell halte BKW noch keinen Anteil an Volterres. «Die BKW und Volterres werden ausführlich kommunizieren, sobald die Übernahme endgültig abgeschlossen ist», so der Sprecher weiter.
(AWP)