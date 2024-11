Neben dem finanziellen Wachstum setzt die BKW verstärkt auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen strebt bis 2040 Klimaneutralität an und will bis 2030 die CO2-Intensität gegenüber 2022 halbieren. Um dieses Ziel zu erreichen, will die BKW die Produktion von erneuerbarer Energie weiter ausbauen und vermehrt in die Erhaltung von Ökosystemen und den Schutz der Biodiversität investieren.