Im laufenden Jahr will die BKW in der Sparte mindestens wieder eine Marge wie im Jahr 2022 erreichen und auch an das Ergebnis aus dem Jahr anknüpfen, wo diese bei 3 Prozent lag. Die Unternehmensprognose für das laufende Jahr im Dienstleistungsgeschäft sei «kein Homerun». Aber es bleibe noch «harte Arbeit» bis Ende Jahr. An den mittelfristigen Ambitionen habe sich indes nichts geändert. Zuletzt hatte der Berner Energieversorger eine EBIT-Marge im Dienstleistungsbereich von 8 Prozent in Aussicht gestellt.