Der Berner Energiekonzern BKW will in Frankreich mit dem französischen Projektentwickler Acacia zwei Batterie-Energiespeichersysteme mit einer Leistung von 200 MW betreiben. Die beiden Unternehmen haben einen entsprechenden 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Acacia für die Entwicklung, Finanzierung, Bau und langfristige Betriebsführung der Projekte verantwortlich sein, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die BKW übernimmt die Vermarktung und «wirtschaftliche Optimierung» der beiden Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Leistung von je 100 MW. Die beiden Batterien können laut den Angaben in zwei Stunden geladen oder entladen werden und geben insgesamt 400 MWh Strom ab.
Die Projekte hätten bereits die wichtigen Meilensteine in Entwicklung, Vertragsstrukturierung und Finanzierung durchlaufen, der Start der Bauarbeiten erfolgte im November 2025 im ursprünglichen Zeitplan. Die Inbetriebnahmen der beiden Grossbatterien in den Regionen Hauts-de-France und Centre-Val de Loire sind für 2027 geplant.
Die BKW plant im Rahmen ihrer Strategie «Solutions 2030» den Aufbau eines Portfolios an Grossbatterien mit einer Leistung von über 1000 MW. So baut sie derzeit einen Batteriespeicher im deutschen Waltrop und plant den Bau eines weiteren Systems in Norditalien. In der Schweiz prüft das Unternehmen derzeit Grossbatterieprojekten in Mühleberg und Bickigen im Kanton Bern sowie in Bassecourt im Kanton Jura.
