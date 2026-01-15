Im Rahmen der Partnerschaft wird Acacia für die Entwicklung, Finanzierung, Bau und langfristige Betriebsführung der Projekte verantwortlich sein, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die BKW übernimmt die Vermarktung und «wirtschaftliche Optimierung» der beiden Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Leistung von je 100 MW. Die beiden Batterien können laut den Angaben in zwei Stunden geladen oder entladen werden und geben insgesamt 400 MWh Strom ab.