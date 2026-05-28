Um diesem fehlenden Anreiz Rechnung zu tragen, hat der Bundesrat am Mittwoch eine Änderung der Energieverordnung beschlossen: Wenn sich Netzbetreiber und Produzentinnen nicht über die Vergütung einigen können, soll diese dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung entsprechen. Ziel ist es, dass mehr Strom selbst verbraucht oder zwischengespeichert wird.