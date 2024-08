An den Aktienmärkten findet vor allem die Erhöhung der EBITDA-Ziele Anklang. Diese sei eine «positive Überraschung», heisst es von Analystenseite. Die Aktie des Energieversorgers gewinnt am Nachmittag noch 2,0 Prozent hinzu in einem leicht schwächeren Gesamtmarkt. Am Vormittag hatte das Plus sogar bis zu 3,4 Prozent betragen.